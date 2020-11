Regno Unito, i lockdown mirati e l'app per il tracciamento stanno funzionando: l'indice di trasmissibilità è sceso ad 1

Il valore R (numero di riproduzione di base), ossia il tasso di trasmissibilità del Covid in Gran Bretagna è sceso a 1, spiega la stampa inglese. E questo solleva non pochi dubbi, sui quali svetta il seguente: è necessario un secondo lockdown? Secondo i dati raccolti dall'app Covid Symptom Tracker (la app Immuni d'Oltremanica) creata dagli scienziati del King's College di Londra, il numero di nuovi contagi starebbe rallentando un po' ovunque, grazie alle misure adottate dal governo Johnson nelle scorse settimane.

Leggi anche > Covid, Johnson dichiara il nuovo lockdown in Uk: «Restate a casa e salvate vite»

In tutto il Regno Unito, il valore R (quindi il numero di persone che una persona infetta potrebbe a sua volta infettare) è sceso ad 1, leggermente più basso dei dati ufficiali del governo (tra 1.1 e 1.3, ricorda il The Sun). Intanto, il Primo ministro Boris Johnson ha annunciato che si intravede la luce in fondo al tunnel nella battaglia contro il Covid-19. Bisogna però non abbassare la guardia: per questo da giovedì il Regno Unito entrerà nuovamente in lockdown (in forma tuttavia più flessibile rispetto alla scorsa primavera, come già in Francia e Germania).

Il professor Tim Spector, a capo degli studi sull'app di tracciamento, ha twittato con entusiasmo gli ultimi risultati, con il calo dei contagi in Inghilterra, Galles e Scozia. Ciò suggerisce che il sistema a livelli delle zone di rischio applicato nell'ultimo mese sta dando i suoi frutti, riducendo le infezioni nelle aree più colpite dal virus, ad esempio Liverpool.

Il professore della University of Oxford Carl Heneghan ha sottolineato che a Liverpool, posta al livello più critico delle disposizioni introdotte lo scorso mese, il numero dei contagi quotidiani è sceso da 490 a 260. Un motivo in più per gioire, ma non per lasciarsi andare: la fine dell'emergenza, avvertono tutti gli esperti, è ancora lontana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA