Gran Bretagna, obbligo di quarantena per chi rientra da altri quattro Paesi: la Svezia esclusa dalla lista

Il governo britannico ha aggiunto oggi il Portogallo (escluse Madeira e Azzorre), l'Ungheria, la Polinesia Francese e la Réunion fra i Paesi da cui dalle 4 del mattino di sabato 12 sarà imposto l'obbligo di quarantena per 14 giorni all'arrivo in Inghilterra.



Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, nell'aggiornamento periodico delle precauzioni di confine adottate di fronte all'emergenza coronavirus.



Shapps ha spiegato che la restrizione è dovuta al nuovo incremento di casi in quei territori. La misura è stata invece cancellata per coloro che arrivano o rientrano sull'isola dalla Svezia, finora compresa nella 'lista nerà, dove gli ultimi dati segnalano in questa fase un'evoluzione positiva. Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 22:27

