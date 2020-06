Gran Bretagna, Johnson: «Italiani sono i benvenuti, ma dopo quarantena»

Gli italiani? Sono «benvenuti» se vogliamo tornare in Gran Bretagna e riprendere il loro lavoro ora che l'economia sta ripartendo. A dirlo in conferenza stampa è il premier Boris Johnson , che tuttavia ricorda come tutte le persone provenienti dall'estero debbano rimanere in quarantena per 14 giorni dalle misure per il contenimento del contagio del coronavirus. Johnson non si è assicurato la possibilità per i britannici di partire all'estero per le vacanze estive. Il premier ha ricordato che per ora il Foreign Office sconsiglia i viaggi non essenziali. In futuro, sarà considerato dai «ponti aerei» con paesi con un basso tasso di contagio, ma solo «quando sarà sicuro».



La Gran Bretagna ha comunque avviato colloqui per stabilire ponti aerei senza quarantena con Portogallo, Francia, Grecia e Spagna , ma non c'è l'Italia che rischia così di rimanere esclusa. Il ministro degli Esteri portoghese, Augusto Santos Silva, ha rivelato mercoledì che il suo paese stava discutendo con il Regno Unito sulla formazione di un ponte aereo in modo che i turisti potessero evitare di essere messi in quarantena al loro ritorno in Gran Bretagna. Ha detto che la quarantena è "un nemico del turismo".



"Durante queste settimane, i nostri diplomatici lavoreranno insieme per garantire che i turisti britannici che vengono in Portogallo non siano sottoposti al loro ritorno in Inghilterra a nessun tipo di quarantena", ha aggiunto. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 21:16

