Covid in Gran Bretagna, ipotesi scuole e università chiuse per due settimane

Il Regno Unito potrebbe imporre una chiusura di due settimane per le scuole e le università per affrontare il rapido aumento di nuove casi di coronavirus. A rivelarlo è Sir John, "regius professor" di medicina presso l'università di Oxford e definito lo "zar dei test" del governo. «Non riesco a vedere altri modi per superare tutto questo senza una sorta di interruttore di circuito», ha detto questa mattina a BBC Radio Four.

«Penso che tenteremo ogni sforzo per mantenere le scuole aperte, ma solo per dipingere il quadro: ci sono università in questo paese che hanno il 50, 60, 70 per cento dei loro studenti in quarantena». «Quindi, alla fine portare gli studenti fuori per due settimane, calmare tutto e poi iniziare un regime di test molto più rigorosi», ha aggiunto.

I suoi commenti arrivano dopo che il più grande sindacato degli insegnanti della Gran Bretagna ha appoggiato la chiusura delle scuole secondarie e dei college in cambio di un semestre prolungato di due settimane. Le richieste per la chiusura di due settimane hanno acquisito slancio per tutta la settimana, con esperti che suggeriscono come sia l'unico modo per ridurre la trasmissione e guadagnare tempo per riparare il vacillante sistema di test, tracciamento e isolamento del Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 10:34

