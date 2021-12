Gran Bretagna, ancora un record di contagi: 189.846 in un giorno. I morti sono 203

La variante Omicron continua a fare strage di contagi in tutto il mondo. Mentre in Gran Bretagna vanno avanti i preparativi per l'ultimo dell'anno, il nuovo bollettino segna un altro record: i casi Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 189.846. Mai così tanti da inizio pandemia. Ieri il totale raggiunto era 189.213. I morti registrati oggi a causa del Covid sono 203.

Due giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva commentato l'aumento allarmante di contagi: «Lo tsunami prodotto dalla combinazione di Delta ed Omicron» rischia di «portare i sistemi sanitari sull'orlo del collasso» aveva detto Tedros Adhanom Ghebreyesus. Per il momento l'unico paese europeo che ha deciso di tornare in lockdown resta l'Olanda. In Gran Bretagna nuove misure di contenimento dei contagi verranno decise la prossima settimana.

UK reports record 189,846 Covid cases ahead of New Year’s Eve celebrations https://t.co/QMfeEqM6MM — The Independent (@Independent) December 31, 2021

