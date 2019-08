La Bank of Mum and Dad è ora uno dei primi 10 istituti di credito ipotecario

Martedì 27 Agosto 2019, 15:58

Nell'ultimo decennio è diventato sempre più comune per gli acquirenti di case, e in particolare per gli acquirenti che comprano casa per la prima volta, ricevere un contributo dai genitori o da altri membri della famiglia attraverso il deposito per la loro prima casa, la codiddettaUno studio pubblicato dae dalha scoperto che laequivale oggi a uno dei 10 principali istituti di credito ipotecario.Negli ultimi anni, la crescita evidente di quest'istituto desterebbe l'attenzione di qualsiasi potenziale investitore e, secondo le ricerche, entro la fine di quest'anno il finanziamento fornito da questa banca dovrebbe aumentare fino a raggiungere un totale di £ 6,3 miliardi.Molti genitori e molti nonni sentono la responsabilità di dover dare una mano ai propri figli e ai propri nipoti, riconoscendo le difficoltà e i problemi economici che si possono incontrare nell'attuale società.Ed ecco dunque spiegato il crescente ruolo dellaha un impatto sia su coloro che contribuiscono ad esso sia sulla società nel suo insieme.Per quanto riguarda il primo, un sondaggio condotto dasu un campione di oltre 2.000 adulti ha rilevato che mentre oltre la metà dei soggetti (53%) poteva utilizzare denaro contante per dare un concreto aiuto, circa il 9% ha fatto riferimento a somme forfettarie prese dai propri risparmi pensionistici; il 13% ha utilizzato invece il proprio reddito derivante da un prelievo pensionistico o da una rendita vitalizia.Circa il 26 % dei finanziatori dellanon aveva la certezza di avere abbastanza soldi per il pensionamento dopo l'aiuto ai propri cari e il 15% ha dovuto accettare un tenore di vita inferiore, mentre alcuni hanno persino scelto di posticipare la pensione.Anche se il mercato dei mutui è attualmente abbastanza competitivo, accedervi può ancora essere difficile per gli acquirenti alle prime armi e senza i mezzi necessari per permettersi un deposito sostanziale.E da considerare, in questo senso, c'è il problema sociale: la carenza di alloggi mantiene infatti il prezzo delle case abbastanza alto.