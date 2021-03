Gran Bretagna, dal 23 marzo per la prima volta codici a barre e QR sui francobolli

Gran Bretagna, la grande novità delle Poste: dal 23 marzo saranno in vendita i primi francobolli dotati di codici a barre e codici QR. Si tratta di una misura decisamente innovativa, che ha un preciso obiettivo.

A parlarne è il Telegraph. I primi codici a barre compariranno sui francobolli di seconda classe che saranno venduti online dal prossimo 23 marzo. Una grande novità che potrebbe costituire il futuro dei sistemi postali di tutto il mondo, come spiegato dal direttore commerciale della Royal Mail, Nick Landon: «Saremo tra i primi al mondo a introdurre questa iniziativa, che mira ad offrire ai nostri clienti servizi innovativi e convenienti per il futuro. I codici a barre e i QR ci aiutano infatti a conteggiare e tracciare la corrispondenza in modo ancora più efficiente e questo ci consentirà di offrire un servizio migliore mantenendo prezzi bassi».

Al momento, in Gran Bretagna, sono circa 30mila i clienti abituali della Royal Mail (principalmente aziende) che ricorrono al servizio che permette di pagare online le tariffe e stampare direttamente i codici a barre come alternativa all'acquisto fisico di francobolli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 19:12

