Disgusting attitude, I’d offer him an Apprenticeship any day. https://t.co/xYdfWJ7CLK — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) August 28, 2018

«Un atteggiamento disgustoso, quando vorrà gli offrirò un apprendistato», così su Twittercommenta il caso di, il ragazzo di 18 anni affetto dadi un college del Worcestershire, in Inghilterra, proprio per la sua altezza.«Il ragazzo è un potenziale rischio per la sicurezza degli altri 14 studenti che potrebbero inciampare su di lui». Aveva giustificato il college attraverso una discutibile nota che ha scatenato indignazione sul web. In molti, se non tutti, si sono mossi in difesa del giovane.Louis è alto poco più di 90 centimetri, è affetto da Acondroplasia, una forma di nanismo che colpisce solo gli arti, braccia e gambe che crescono notevolmente meno rispetto al resto del corpo. Il ragazzo temeva che il suo sogno di diventare uno chef fosse finito. «È stato davvero sconvolgente - ha detto - Dovremmo avere pari opportunità ma non mi è permesso fare qualcosa che amo fare. Hanno detto che sarei un rischio per la salute e la sicurezza e che avrebbero disturbato gli altri studenti e avrebbero ostacolato la loro strada, il che è stato davvero umiliante».Un sogno che tuttavia potrebbe tornare percorrebile proprio grazie allo chef più famoso del mondo dello spettacolo. Ora non resta che attendere la risposta di Louis all'offerta di lavoro.