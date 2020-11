Gordon Ramsay apre un nuovo ristorante da Harrods a Londra, l'hamburger di lusso costerà 80 sterline

Un hamburger a 80 sterline. Questo è il prezzo del piatto più costoso nel nuovo ristorante di Gordon Ramsay a Londra. Il celebre chef aprirà il suo omonimo ristorante, Gordon Ramsay Burger, da Harrods, nei famosi "magazzini" del centro della cpitale britannica il 4 dicembre. Lo riferisce l'Independent.

Nello specifico il costoso hamburger comprende un tortino di manzo con controfiletto di wagyu scottato, formaggio pecorino al tartufo, maionese ai porcini e tartufo nero aggiuntivo. Altri articoli ad alto prezzo nel menu includono un hamburger di aragosta e gamberetti da 42 sterline, che combina aragosta e gamberetti in un tortino condito con verdure sottaceto, aioli e frisée. Gli hot dog costano 21 sterline e un ordine secondario di patatine si pagherà 6 sterline.

Parlando dell'apertura del nuovo ristorante a Londra, Ramsay ha detto: «Sono davvero entusiasta di annunciare che porterò il Gordon Ramsay Burger ad Harrods a Knightsbridge per la prima volta in assoluto. Questa sarà un'esperienza di hamburger come nessun'altra perché abbiamo davvero elevato i nostri hamburger utilizzando il mix più incredibile dei migliori tagli di carne del Regno Unito».

