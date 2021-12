Google ai dipendenti no vax: «Se non vi vaccinate, niente stipendio»

Google opta per il pugno duro contro i suoi dipendenti no vax. Il colosso del web lancia un ultimatum ai suoi lavoratori che non hanno intenzione di vaccinarsi contro il Covid-19. Se non dovessero vaccinarsi perderanno lo stipendio e saranno eventualmente licenziati. Lo ha riferito Cnbc citando documenti interni all'azienda di Mountain View in California.

Leggi anche > Vaccino bimbi, Locatelli rassicura: «Nessun segnale d'allerta dai 5 agli 11 anni»

In una circolare fatta girare internamente, Google aveva dato tempo ai dipendenti fino al 3 dicembre per dichiarare il loro stato di vaccinazione e caricare la documentazione che ne dimostrasse la prova, o per richiedere un’esenzione medica o religiosa. La società ha affermato che dopo tale data avrebbe iniziato a contattare i dipendenti che non avevano caricato il loro stato o non erano vaccinati, così come quelli le cui richieste di esenzione non erano state approvate.

Chi non rispetterà le regole di vaccinazione entro il 18 gennaio sarà posto prima in «congedo amministrativo retribuito» per 30 giorni, seguito da «congedo personale non retribuito» fino a sei mesi e poi scatterà il licenziamento. Mentre gran parte dell’industria tecnologica continua a respingere i piani di ritorno al lavoro, Google richiede alla sua forza lavoro di entrare negli uffici fisici tre giorni alla settimana a partire dal 10 gennaio. Il colosso sta mostrando una pazienza limitata per coloro che si rifiutano di fare i vaccini, che sono ampiamente disponibili da mesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA