Padova, Google Car in strada: si abbassano i pantaloni e finiscono su Street View

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da quando è attivo il serviziodi, con la possibilità della funzione, avvistare una, che riprende le immagini dei luoghi in tutto il mondo, è sempre un evento che desta curiosità. I più esibizionisti, inoltre, probabilmente fremono per apparire sul web, ma c'è chi ha deciso di andare oltre, preparandosi ad apparire nelle riprese della Google Car.Siamo in, a Nogales, una città nei pressi della frontiera con gli Stati Uniti. La, percorrendo una delle zone della città, ha intercettato questo passante che, evidentemente alla ricerca di celebrità, ha deciso di mostrare le propriein favore di telecamera.L'obiettivo di quest'uomo è stato parzialmente raggiunto: in un primo momento, infatti,non aveva notato le natiche al vento, limitandosi solo a censurare il volto di un uomo che si trovava in compagnia di quello che è diventato un vero e proprio eroe del web. Solo dopo la segnalazione di diversi utenti, il gigante di Mountain View hal'immagine, che però resterà, a imperitura memoria, negli archivi di chi aveva deciso di salvarla.