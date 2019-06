Il torneo di golf con spogliarelliste e concorsi hot: «Così torniamo indietro di un secolo»

Nota una macchia sul naso, poi scopre che è un tumore: «Non ho mai usato la crema solare»

Lunedì 24 Giugno 2019, 22:01

Unestivo, in cui a farla da padrone non sarà però lo sport in sé. A rendere unico nel suo genere un evento golfistico decisamente controverso, infatti, ci saranno diversedecisamente poco vestite che, con alcuni spettacoli, allieteranno le giornate dei giocatori iscritti.Non mancano le polemiche per The Sink the Pink - Big Boy and Bigger Golf Day, unche si terrà neldal 16 agosto prossimo. Sarà la regione dell'la location del torneo, i cui organizzatori hanno già annunciato la presenza di 30 ragazze, «tutte molto sexy e molto nude». Un evento pianificato proprio per dare scandalo, ma forse gli organizzatori sono andati decisamente oltre. Come riporta infatti l'Independent , le ragazze ingaggiate saranno le protagoniste non solo del torneo di golf, ma anche di uno schiuma-party e di un concorso con le magliette bagnate.Le reazioni sono state decisamente negative. Alison Root, che dirige la rivista specializzata Women & Golf, è furiosa: «Un vero scandalo e un'offesa per le donne che praticano questo sport e sognano di diventare professioniste. Si lavora duramente per promuovere l'uguaglianza di genere e l'inclusione, in uno sport che da sempre è considerato esclusivamente maschile. Stiamo abbattendo delle barriere, ma iniziative del genere ci riportano indietro di un secolo».Anche Aliah Saunders, golfista semiprofessionista britannica, ha criticato con ferocia gli organizzatori dell'evento: «Certe cose nel 2019 sono inaccettabili. Molti considerano il golf uno sport per soli uomini e anche io, quando calco il green, vengo sempre vista male dagli atleti maschili».