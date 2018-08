La morte compare sul Golden Gate bridge: l'incredibile effetto speciale Guarda

😱 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: Ago 4, 2018 at 4:17 PDT

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ma (non temete) è solo un effetto speciale da milioni di visualizzazioni. Lʼabilità del fotografo Justin Leduc ha creato questo video, diventato virale in poche ore su Instagram, in cui si vede un'enorme figura avvolta in un inquietante mantello rosso che sovrasta il ponte più famoso di San Francisco scrutando le auto che passano sotto.Qualcuno lo ha pubblicato con la didascalia: "Avere un pendolarismo sicuro oggi!