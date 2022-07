Glasgow, sale sul treno notturno e si addormenta: la mattina successiva scopre di non essere mai partito

Jim Metcalfe utilizza il treno notturno che parte da Glasgow da ben 15 anni, ma una cosa come quella che gli è capitata il 20 luglio scorso non l'aveva mai vissuta. È salito sul notturno senza problemi, si è sistemato nella sua cuccetta ed è andato a dormire, convinto che si sarebbe svegliato a destinazione come sempre. Invece, quando è suonata la sveglia, alzando la tendina del suo finestrino ha trovato la sorpresa. Il treno non ha mai lasciato Glasgow. «È rimasto fermo tutta la notte e alle 5.30 di mattina ci hanno svegliato nella città sbagliata», ha raccontato in un post su Twitter.

@CalSleeper In 15 years of using this train, and through many bizarre twists and turns, this has to be strangest yet. Wake up, and the train never left Glasgow. It was just sat here all night, and now we have been thrown off it at 5.30am in the wrong city. pic.twitter.com/MZyRwm9C7E

— Jim Metcalfe (@jim_metcalfe) July 20, 2022