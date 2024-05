Prima la condanna a dieci anni di carcere, poi lo stesso giudice in aula celebra le sue nozze

di Morgana Sgariglia

Lo condanna a dieci anni di carcere e poi celebra le sue nozze. Il 35enne Anthony Santiago è stato accusato di furto con scasso di primo grado e condannato venerdì per aver fatto irruzione in una casa di North Syracuse nel 2022. Successivamente è stato sposato dallo stesso giudice di New York che ha emesso la sentenza, Melinda McGuinnigle.

La dinamica del furto

Santiago, originario di Cleveland in Ohio, ha svaligiato un'abitazione assieme ad altre due persone e ha colpito con la pistola un uomo e una donna adulti. L'obiettivo era prendere il quantitativo di marijuana che aveva notato nella casa quando ci era entrato un mese prima per vendere un'auto.

La fedina penale non immacolata

Al momento del suo arresto, Santiago aveva tre precedenti condanne per aggressione in Ohio. La fedina penale dell'uomo, però, non ha impedito alla sua fidanzata, Victoria, di sposarlo, infilando l'anello nuziale nella sua mano ammanettata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 18:19

