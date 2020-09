Giudice contro l'amministrazione Trump, concede il passaporto a una bimba nata da una mamma surrogata in Inghilterra e adottata da una coppia gay

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 12:30

Una da unanonostante le insistenze dell'amministrazione Trump. La bimba è nata da una mamma surrogata nel Regno Unito, poi è stata adottata da una coppia gay, regolarmente sposata, di cittadini americani. I due papà hanno chiesto ilhe inizialmente è stato negato fino alla sentenza di un giudice.Il magistrato ha stabilito che il Dipartimento di Stato americano deve rilasciare un passaporto alla piccola dopo i recenti rifiuti. Secondo quanto riporta l'Independenti il dipartimento ha negato le domande di passaporto ai figli di coppie dello stesso sesso se hanno un genitore biologico che non è cittadino statunitense, come previsto dall'amministrazione Trump. La coppia però ha fatto causa dicendo che si trattava della violazione di un diritto costituzionale e oggi è arrivata la vittoria per i genitori.«Quando abbiamo portato Simone negli Usa, come genitori sposati e dello stesso sesso, non ci aspettavamo che il nostro governo avrebbe mancato di rispetto alla nostra famiglia e si sarebbe rifiutato di riconoscere nostra figlia come cittadina statunitense», ha detto Derek Mize in una dichiarazione dopo la sentenza. Il Dipartimento di Stato ha detto di essere a conoscenza della sentenza del tribunale e sta riesaminando la decisione con il Dipartimento di giustizia.