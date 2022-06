Giubileo della Regina, Carlo ringrazia la «mamma»: «Lei ride e piange con noi da 70 anni»

Il Principe di Galles Carlo ha reso un sentito omaggio alla Regina Elisabetta II in occasione del concerto per il Giubileo di Platino, che si è svolto sabato sera davanti a Buckingham Palace e ha richiamato una grande folla. Con grande affetto, Carlo le si è rivolto chiamandola «mamma» «Lei ride e piange con noi e, soprattutto, ci è stata vicina in questi 70 anni», ha detto Carlo, come riporta la Bbc.

L'erede al trono ha aggiunto che servire i cittadini è ciò che «fa alzare mia madre al mattino» e l'ha ringraziata a nome del mondo. Il principe ha fatto anche una sincera menzione speciale all'amato defunto marito della regina e suo padre, il principe Filippo, scomparso all'età di 99 anni lo scorso aprile: «La tua 'forza e resistenza' sono molto mancate questa sera, ma sono sicuro che sono qui nello spirito».

Anche il Principe William ha preso la parola durante l'evento, sottolineando, come riporta sempre Bbc, il fatto che la sua famiglia ha sollevato preoccupazioni per lo stato di salute del pianeta e il suo ottimismo sul fatto che le persone si uniranno per proteggerlo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 07:42

