Giubileo di Platino, la Regina fa decollare il turismo: boom di richieste di voli da Usa e Germania

Per il Giubileo di Platino delle Regina Elisabetta si prevede il tutto esaurito. Ad assistere alla celebrazione infatti non saranno presenti solo i numerosi inglesi che accorreranno a Londra per la festa ma anche, secondo gli ultimi dati, da tanti turisti soprattutto da Usa, Germania e Danimarca.

La Regina Elisabetta (Foto: Ansa)

Giubileo di Platino, la Regina fa decollare il turismo

In vista del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta Londra farà il tutto esaurito. I dati del motore di ricerca di viaggi KAYAK, come fa sapere “Mylondon.news”, hanno infatti confermato che la capitale inglese è una meta molto ambita, con la ricerca di voli diretti che ha raggiunto i livelli pre-pandemia. Il sito ha anche stilato la classifica dei paesi con il maggior numero di viaggiatori che pianificano di visitare la città durante le celebrazioni: in cima alla lista si piazzano gli Stati Uniti, seguiti da Germania, Danimarca, Francia e Austria. Anche le ricerche complessive di camere d'albergo in loco sono aumentate del 107% rispetto allo stesso fine settimana di giugno 2019, con un innalzamento dei prezzi del 19% circa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 20:52

