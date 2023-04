Nonne e amiche per la pelle, il giro del mondo di 80 giorni a 80 anni: «Realizzato il loro sogno più grande»

di Redazione web

Sandy Hazelip ed Ellie Hamby sono nate 81 anni fa in Texas, Stati Uniti e si conoscono da sempre: fin da bambine sono amiche per la pelle. Proprio perché sono cresciute insieme hanno, spesso, condiviso l'una con l'altra i propri desideri e un sogno che hanno sempre avuto in comune era quello di riuscire a vedere insieme il mondo e ciò che la natura può offrire. Sandy ed Ellie sono quindi partite e hanno documentato tutto sul loro profilo TikTok: i video hanno ottenuto milioni di visualizzazioni.

La storia di Sandy ed Ellie

Sandy ed Ellie hanno progettato e, poi, finemente programmato, un giro del mondo della durata di 80 giorni a 80 anni. Il loro sogno è diventato realtà quest'anno, quando le due amiche avevano già compiuto 81 anni ma poco importa perché finalmente hanno avuto l'occasione di visitare posti incredibili come: l'Antartide, la Finlandia, il Nepal o l'Indonesia. Sandy ed Ellie hanno toccato ben 18 Paesi in 7 continenti e, nonostante, i molti spostamenti con aerei, treni e auto, le due non si sono mai perse d'animo e, anzi, hanno postato tutto su TikTok per dimostrare anche ai più giovani, che è possibile realizzare i propri sogni anche in là con l'età. Il viaggio delle due nonne è cominciato l'11 gennaio scorso e Sandy ed Ellie hanno dedicato la realizzazione di questo sogno ai due mariti scomparsi: Kelly e Don.

Amiche per la pelle

Sandy ed Ellie hanno scattato moltissime foto del loro incredibile viaggio e quando è stato chiesto loro se avessero mai discusso durante le loro escursioni, Ellie ha risposto: «Siamo entrambe indipendenti, molto testarde. Ma sembra che ci permettiamo l’una con l’altra di darci spazio».

