Giraffa killer in Sudafrica: bimba di un anno e mezzo muore schiacciata sotto gli occhi dei genitori

Tragedia in Sudafrica, dove una bambina di 16 mesi è rimasta uccisa da una giraffa che ha calpestato lei e la madre di 25 anni. L'incidente si è consumato nella riserva del Kwa-Zulu Natal, la provincia sulla costa orientale del Paese.

Bambina di 16 mesi muore schiacciata da una giraffa

Il portavoce della polizia provinciale, tenente colonnello Nquobile Gwala, ha spiegato alla stampa locale che la tragedia è avvenuta intorno alle 16 di mercoledì. La donna di 25 anni si trovava insieme alla sua bimba di 16 mesi alla Kuleni Farm, all'interno della riserva di Hluhluwe, quando sono state calpestate da una giraffa.

La bambina è stata portata subito alla clinica più vicina, dove le condizioni sono apparse critiche. Come si apprende, la piccola purtroppo non ce l'ha fatta e ieri è morta. La madre invece è stata trasportata d'urgenza in ospedale con un ambulanza. Le sue condizioni sono gravi, ma per il momento non sembra in pericolo di vita. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per indagare sulle circostanze dell'incidente.

