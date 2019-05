Giovani sposini bruciati vivi: «La famiglia non voleva le nozze». Lei è morta, lui in fin di vita

Dopo le nozze i due erano rientrati al villaggio: secondo la ricostruzione di Vijaykumar Botre, l'ufficiale di polizia locale sarebbe stato il padre della ragazza, che risulta latitante, assieme a due suoi fratelli, a prendere l'iniziativa, la sera del primo maggio, dopo l'ennesimo litigio con la figlia e il marito. I vicini erano intervenuti immediatamente e avevano portato i ragazzi nell'ospedale più vicino, dove Mangesh lotta ancora per sopravvivere.

«Questo matrimonio non s'ha da fare»,in uno dei dialoghi più famosi de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: evidentemente nemmeno quello tra, 19 e 23 anni, s'aveva da fare, almeno per le rispettive famiglie dei due giovani. La coppia di neosposi è stata infatti: lei è morta, lui lotta per la vita, in gravi condizioni in ospedale.La storia terribile è avvenuta in India, precisamente ad Ahmednagar Nighoj, un villaggio del Maharasthra, riportata dal quotidiano The Hindu: laed è morta ieri notte all'ospedale di Pune, dove era stata ricoverata con ustioni sul 70% del corpo. I due sposini si erano sposati sei mesi fa e lo avevano fatto di nascosto, perché non avevano ottenuto il permesso delle rispettive famiglie: essendo di caste diverse, i parenti erano infatti contrari al matrimonio.