Giovane si spoglia in strada e fa sesso con le foglie, arrestato

Venerdì 1 Novembre 2019, 17:05

Sicon un mucchio diUn giovane di 26 anni a Stockport, vicino a Manchester, ha provato ad avere un rapporto sessuale con delleil tutto davanti agli occhi dei passanti, famiglie con bambini compresi. Il ragazzo, che sarebbe stato ubriaco e sotto l'effetto di droghe, si sarebbe improvvisamente spogliato in strada per poi tentare un approccio con il fogliame.I testimoni raccontano che con i pantaloni abbassati fino alle caviglie si è gettato in strada, sopra le foglie, iniziando a muoversi. Alcuni passanti, che inizialmente non avevano capito cosa stesse facendo, hanno iniziato a gridargli nel tentativo di dissuaderlo, come riporta anche la stampa locale, così il 26enne è balzato in piedi rimettendosi i pantaloni e nascondendosi tra i cespugli.Il ragazzo è uscito solo dopo l'arrivo della polizia che ha condotto i test confermando l'uso di alcol e droghe. Il giovane ha detto di non sapere cosa stava facendo e si è detto dispiaciuto e mortificato per l'accaduto. Nonostante l'imbarazzo e quella che sembra buona fede verrà comunque processato.