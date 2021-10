Giovane madre uccisa nella sua casa a Londra dal compagno, lascia 4 figli

Una giovane mamma è stata brutalmente assassinata nella sua casa di Londra. Nicole Hurley, 37 anni, è stata uccisa a coltellate dal suo compagno Jason Bell di 40 anni. Il corpo senza vita della madre di 4 figli è stato ritrovato un’ora dopo la mezzanotte nella sua casa su Broxwood Way, nel quartiere londinese di Primrose Hill.

Leggi anche > Il nonno dimentica che il nipotino è allergico alle noci e le mette nella tortA: 12enne muore per choc anafilattico

A fare la segnalazione che qualcosa non andava sono stati i vicini di casa che hanno allertato la polizia dopo aver sentito strani rumori e percepito disordini. Sul luogo oltre alle forze dell'ordine sono intervenuti anche i paramedici che hanno provato in ogni modo a salvare la vita alla 37enne, purtroppo senza successo. Subito i sospetti sono caduti sul compagno e sono state avviate le ricerche che poche ore dopo hanno permesso di rintracciare e arrestare il 40enne con l’accusa di omicidio e guida pericolosa di un mezzo non assicurato.

In Inghilterra quello della mamma 37enne è il quattordicesimo caso di femminicidio dell'anno dopo quello di Sarah Everard, che a marzo 2021 ha aperto la spirale di violenza sulle donne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA