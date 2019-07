La giostra si spezza e si schianta al suolo: 2 ragazzi morti e 27 feriti Video

Martedì 16 Luglio 2019, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lasidurante il movimento e quella che doveva essere una giornata di divertimeno finisce in tragedia. Il braccio di una giostra del parco divertimenti di Ahmedabad, in India si è. I presenti hanno assistito impotenti alla scena e tra loro alcuni hanno filmato l'incidente.Sulla giostra c'erano circa 30 persone e, secondo le autorità, pare che il bilancio per ora sia di 2 vittime e di 27 feriti. Le due persone che hanno perso la vita sono due ragazzi di 24 e 22 anni, mentre le persone rimaste ferite hanno tra i sedici e i ventisei anni e almeno in tre sarebbero in gravi condizioni. Non sono note le cause che possano aver portato all'incidente, le autorità stanno indagando per far capire di chi possa essere stata la responsabilità dell'accaduto.