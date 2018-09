Giostra della morte, l'ultimo folle gioco di moda tra gli adolescenti: 11enne grave in ospedale

«O fai sesso con me o ti spacco la faccia»: aggredita in vacanza dall'uomo che voleva aiutare

Lo hanno ribattezzato la '' ed è una nuova, pericolosa sfida virale ormai che sta iniziando a diventare di moda tra gli. Lo schema è sempre lo stesso di tanti altri pericolosi giochi che hanno trovato il loro successo grazie al web: prove di coraggio, al limite di ogni buonsenso, da immortalare in video pubblicati online, dove si lancia la sfida e si dà il via a Come riporta il Daily Star , una donna di Tuxford, nel, ha denunciato quanto accaduto al figlio di undici anni. La 51enneha infatti diffuso sui social alcune foto del ragazzino e il video della sua 'performance', ricoverato in ospedale condopo essersi prestato alla folle sfida della: distendersi al centro della giostra e restare immobili mentre questa gira, grazie alla spinta della ruota posteriore di una moto.I ragazzi che erano con lui, dopo aver compiuto la bravata, lo hanno abbandonato sulla, privo di sensi. I medici che lo stanno curando non sono ancora certi di poter escludere danni permanenti al cervello e alla vista: «C'è un pericoloso accumulo di sangue nei bulbi oculari, ha subìto una forza gravitazionale simile a quella che i piloti o degli astronauti subiscono in volo o nello spazio».Dawn, dopo aver denunciato il caso, ha spiegato su Facebook: «Ha la vista molto appannata e gli occhi sono rossi, completamente pieni di sangue. I medici hanno detto che è stato fortunato, se fosse stato un bambino meno in forma e sano, i danni sarebbero ancora più gravi». Intanto, la polizia del Nottinghamshire ha avviato un'indagine sull'accaduto e sta cercando di rintracciare tutti gli adolescenti che si trovavano in compagnia del ragazzino ancora ricoverato in ospedale.