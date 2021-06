Giornalista fa sesso in onda durante un servizio su club di scambisti: «Era per mimetizzarmi tra loro»

Fa sesso durante le riprese di un reportage per renderlo il più realistico possibile. La giornalista radio Louise Fischer stava realizzando un reportage sul mondo degli scambisti, facendo un servizio sulla riapertura di un club di Copenaghen dopo il lockdown. Ha filmato tutto in diretta mandandolo in onda in radio e sui social, ma a chi lo ha seguito non è sfuggito un dettaglio.

Nel corso delle riprese la giornalista inizia, in modo inequivocabile, a fare sesso con una delle persone che ha incontrato. La sequenza di pochi minuti andata in onda su Radio4, al mattino, ha però sollevato un gran polverone. L'unico modo per creare quel rapporto di fiducia con le persone che stava intervistando e lasciare che parlassero a cuore aperto è stata quella di sembrare una di loro e per calarsi ancora di più nel personaggio si è lasciata andare.

Riguardo alla sua emittente ha poi assicurato che l’iniziativa è stata tutta sua e la redazione le ha solo dato il via libera: «Hanno pensato che sarebbe stato un nuovo punto di vista e si sono assicurati che avrei fatto solo quello che avrei voluto». La giornalista non è sembrata affatto pentita, ha anzi descritto quello dell'intervista come uno dei giorni più interessanti del suo lavoro.

