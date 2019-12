Giornalista muore la vigilia di Natale: ucciso da una polmonite, era il giorno del suo compleanno

Mercoledì 25 Dicembre 2019, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che seguiva il football del campionato di college americano per la ESPN,. Era anche il giorno del suo 34esimo compleanno. Aschoff ha rivelato di essere malato su Instagram dopo aver prestato servizio come reporter di bordo campo durante una partita nello stato del Michigan-Ohio dello scorso 30 novembre.Il giovane giornalista lascia la sua fidanzata, Katy Berteau, che all'inizio di questo mese aveva ringraziato sui suoi canali social per essersi preso cura di lui. «Per quanto buono fosse un giornalista Ed era una persona ancora migliore», ha detto il direttore editoriale della ESPN Lauren Reynolds. «Metteva sempre al primo posto le persone: quelle di cui raccontava storie e quelle che avevano l'onore di lavorare al suo fianco», ha aggiunto.