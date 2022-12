Giornalista molestato in diretta: ragazza gli palpa il sedere. I commenti sui social: «Ora che si fa? Si parla di violenza?»

di Redazione web

Una palpata sul sedere mentre è in diretta dai mondiali in Qatar. Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri di Sportitalia, sta commentando i mondiali, mentre alle sue spalle passa una ragazza che allunga le mani, dopodiché il giornalista, sorridendo, la chiama in inglese. «Come here, you touched my ass» dice in inglese alla ragazza, «mi hai toccato il c..o», mentre la ragazza neozelandese se la ride divertita.

Il precedente con la giornalista

Il conduttore dallo studio in Italia ricorda cosa è successo alla cronista Greta Beccaglia, che durante la partita Empoli-Fiorentina venne palpata da un tifoso. «Ricordiamo cosa è successo a Empoli-Fiorentina. Atto da condannare. C'era una bellissima giornalista, bravissima anche, mentre faceva il collegamento un tifoso un po' volgarotto ha messo la manina. Stavolta è successo il contrario. Questa è una notizia».

I commenti social

Sui social la scena non è passata inosservata. E tra i commenti dei follower si legge: «Ora che si fa? Si parla di violenza?» si chiede qualcuno, e ancora «poi lo fa un uomo fuori dallo stadio e parlano di violenza sulle donne».

