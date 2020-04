La giornalista si collega dal bagno di casa durante il tg, ma nell'inquadratura finisce il marito che fa la doccia

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 14:34

Lama sullo. Una gaffe gigante quella che ha coinvolto la giornalista statunitense Melinda Meza è corrispondente per la KCRA 3 a Sacramento. La donna, come molti colleghi, si è collegata da casa ma non ha fatto attenzione a quello che succedeva alle sue spalle dove il pubblico ha notato il marito nudo che faceva la doccia.La Meza, a causa del lockdown dovuto al coronavirus, lavora da casa ed è proprio dalla sua abitazione che fa partire i servizi per la tv. Durante una diretta dal bagno di casa in cui suggeriva come curare l'acconciatura anche se si è in quarantena a casa, è spuntato il marito. L'uomo era nudo, intento a farsi la doccia, finito accidentalmente nell'inquadratura.Nel corso dell'intero collegamento la giornalista non si è accorta della ripresa, ma ai telespattatori non è sfuggito e in breve tempo il video ha fatto il giro del mondo.