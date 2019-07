Il giornalista inviato a seguire le inondazioni in diretta con l'acqua fino al collo

Meteo, nuova "bomba" di caldo: addio tregua, temperature a 40 gradi

Inundaciones en Pakistán por las fuertes lluvias. Al periodista Azadar Hussain le dicen que tiene que informar sobre lo sucedido y él se lo toma de forma muy profesional, haciendo la conexión con el agua hasta el cuello, literalmente. pic.twitter.com/nzFnIobh3p — Pep Molero (@molerogascon) July 30, 2019

Mercoledì 31 Luglio 2019, 16:47

Da un luogo sperduto nella provincia pachistana del Punjab alla conquista del web (e del mondo). Sta diventando famoso in tutto il mondo unche,a seguire gli effetti di una devastante, ha scelto un metodo decisamente efficace per trasmettere ai telespettatori la conoscenza della situazione.Si chiama, lavora per l'emittente televisiva GTV e la settimana scorsa era stato inviato a Kot Chutta, una cittadina devastata dalle inondazioni dovute a sei giorni ininterrotti di piogge torrenziali. Lo riporta l'Independent . In tutto il Pakistan, solo nell'ultimo mese, sono morte diverse decine di persone: l'inizio della stagione monsonica ha causato inondazioni, fulmini e danni incalcolabili alle abitazioni.In diretta da una città letteralmente inondata,ha scelto di immergersi in uno dei punti più colpiti, mostrando così ai telespettatori e ai colleghi in studio l'impressionante livello raggiunto dall', che gli arriva sopra le spalle, fino al. Molto più di un modo di dire: in questo caso, l'espressione è del tutto letterale.