I gioielli della Regina Elisabetta indossati da un'altra donna di Casa Reale: «Valgono oltre 20 mila euro». Ecco chi è lei

di Cecilia Legardi

I gioielli della defunta Regina Elisabetta sono stati indossati da un'altra donna appartenente alla famiglia reale: Kate? Camilla? Meghan? No, si tratta della principessa Anna.

Chi è Anna, principessa d'Inghilterra

La principessa Anna (nome esteso: Anne Elizabeth Louise Mountbatten-Windsor) è l'unica figlia femmina della Regina Elisabetta, morta l'8 settembre 2022, e di Filippo. E' la sorella minore di Re Carlo, a cui seguono ancora due fratelli più giovani, Edoardo e Alberto. Rispetto al trono inglese, Anna è in diciassettesima posizione. E' sempre stata un membro attivo della royal family, svolgendo vari compiti per la mamma Elisabetta II ed è padrona di oltre 200 associazioni caritatevoli. Oggi ha quasi 74 anni ed è conosciuta anche come Lady Laurence per aver sposato, nel 1992, Sir Timothy James Hamilton Laurence. Con lui ha avuto due figli che sono stati i primi nipoti di un sovrano britannico a non avere alcun titolo nobiliare, in quanto il padre non è titolato (la Regina Elisabetta gli volle offrire la nomina di marchese, ma Timothy rifiutò). Secondo Hello magazine, la principessa Anna indossa spesso i gioielli della mamma.

Le scelte particolari in fatto di moda

Al Buckinghan Palace Garden Party che si è tenuto l'8 maggio, la principessa Anna ha sfoggiato i gioielli che le hanno regalato la defunta Regina e il padre Filippo quando era giovane. Li ha abbinati a un cappello con le piume e un lungo cappotto. La spilla che ha appuntato sul petto le è stata regalata da Elisabetta II nel 1973 e si stima che abbia un valore di quasi 20 mila euro, mentre gli orecchini di perle risalgono agli anni Sessanta. Anna attira sempre l'attenzione delle riviste di moda, perché è solita reindossare i capi d'abbigliamento a 30 o 40 anni di distanza, compiendo così una scelta particolare che probabilmente non farebbe nessun altro reale. Hello magazine la ha definita una «ripetitrice di moda» e ha parlato di «riciclaggio degli accessori». Il motivo che la spinge a non separarsi da tessuti e gioielli, anche se vecchi, è proprio il valore affettivo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA