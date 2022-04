Gioca ai videogiochi mentre la compagna sta per partorire, il video che fa discutere

Questione di priorità. Anche a poche ore dalla nascita del suo primo figlio, questo ragazzo ha deciso di non perdere tempo e continuare la propria attività di 'gamer'. Per questo, durante il travaglio della compagna, il giovane ha deciso di non separarsi dalla Xbox e dai videogiochi.

Tutto è stato documentato su TikTok da Amber, questa giovane di Las Vegas che ha appena dato alla luce il primo figlio. «Il mio ragazzo ha portato tutta la sua piattaforma di gioco in ospedale durante le mie 21 ore di induzione», recita la didascalia della giovane. Il video è diventato subito virale e ha diviso profondamente gli utenti, tra chi criticava il ragazzo per lo scarso senso di responsabilità e chi invece lo difendeva, sostenendo che in quei momenti fosse utile un po' di distrazione. A sorpresa, in questo secondo gruppo compare anche la neo-mamma, che spiega: «Eravamo d'accordo, per 19 ore non ho provato alcun dolore. E in quel periodo di tempo anche io ho guardato film e navigato su TikTok».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 09:34

