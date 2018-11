🔴 EN DIRECT - #Angers : L'homme âgé de 45 ans et vêtu d'un #giletjaune une grenade dégoupillée à la main menace de se faire exploser si il ne parle pas avec Emmanuel #Macron." (Vidéo: Le Courrier de l'Ouest) #GiletsJaunes #Urgent #giletsjaunes pic.twitter.com/sEihT2632m — FranceNews24 (@FranceNews24) November 23, 2018

Paura in un centro commerciale di, in Francia, dove un individuo con indosso un gilet giallo, simbolo della protesta contro l'innalzamento delle tasse sui carburanti voluto dal presidente, si è asserragliato in un centro commerciale, dicendo di avere dell'esplosivo nello zaino e chiedendo che i 'gilets jaunes' vengano ricevuti all'Eliseo. Secondo Bfm-Tv, sul posto sono arrivate le teste di cuoio. L'individuo, aggiunge l'emittente, era già noto alle forze di polizia per traffico di stupefacenti.