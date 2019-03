Gilet gialli, a Parigi un palazzo in fiamme e negozi saccheggiati

Ultimo aggiornamento: 16:04

Ennesimo sabato di tensioni adove nei pressi degli Champs-Elysées si sono verificati diversi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per il 18esimo sabato di mobilitazione. Gli incidenti hanno coinvolto agenti e un gruppo die black bloc vicino a place des Ternes.Barricate sono state erette in un'altra zona della città e la gendarmeria ha fatto uso di gas lacrimogeni e idranti. Scontri si sono verificati anche a Place de l'Etoile, dove numerosi black bloc hanno affrontato gli agenti con lanci di ciottoli e pietre. Negozi e ristoranti sono stati attaccati e saccheggiati sugli Champs-Elysées da vestiti di nero e con il volto coperto da cappucci, a guisa di black block. Anche il famoso ristorante Le Fouquet's è stato attaccato e saccheggiato, come mostrano le foto postate su Twitter.Unche ospita la sede di un'agenzia di banca, inoltre, è stato dato alleda un gruppo di 'casseur' presenti nei cortei dei. "Vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno proceduto all'evacuazione di tutti gli abitanti" ha fatto sapere il ministro dell'Interno Christophe Castaner, precisando che l'incendio è ora sotto controllo.La data di oggi era stata annunciata dai gilet gialli da settimane come una giornata cruciale, nella speranza di favorire un rafforzamento della mobilitazione. Secondo il quotidiano 'Le Monde' sono 64 le persone fermate a Parigi dall'inizio della mattinata.Sulle "7-8mila persone" che manifestano attualmente a, 1.500 sono "ultraviolenti venuti a distruggere e ad assaltare l'Arc de Triomphe", ha spiegato il ministro dell'Interno francese. L'obiettivo dei "casseur", ha aggiunto, è "attaccare Parigi".Stando al ministero dell'Interno, l'atto 17, la settimana scorsa ha raccolto 28.600 manifestanti in Francia,ossia dieci volte meno dei 282.000 del 17 novembre, quando il movimento ha iniziato la sua protesta.