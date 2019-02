Di nuovo una giornata ad alta tensione in Francia per il 14° sabato di fila monopolizzato dalle proteste dei gilet gialli. Si contanto tre feriti a Rouen e, a Parigi, l'aggressione al filosofo Alain Finkielkraut. «Sporco ebreo», «sporco sionista», «il popolo di punirà». Il filosofo è stato oggetto di un'aggressione verbale a Parigi da parte di un gruppo di gilet gialli lungo boulevard du Montparnasse. Finkielkraut è stato riconosciuto e apostrofato da alcuni manifestanti, comprese persone con il volto coperto. Il filosofo, che non ha reagito in alcun modo agli insulti, è stato preso per il braccio da un'altra persona e si è allontanato.









In sua difesa è intervenuto con un tweet, Bernard-Henri Lévy: «In Francia, nel 2019, i nazistelli attaccano uno scrittore francese al grido 'ritorna a Tel Aviv' e 'noi siamo il popolo'. Possa questa scena allucinante polverizzare gli ultimi resti dell'impunità mediatica di cui godono i gilet gialli. Sostegno totale a Finkielkraut».





ROUEN

Un automobilista a lungo costretto in fila per una manifestazione dei gilet gialli a Rouen, in Normandia, ha forzato il blocco ed ha ferito almeno tre dimostranti. Dalle immagini trasmesse su varie emittenti, si vede un uomo a terra, ferito alla testa, portato via dai soccorritori. Secondo testimoni oculari che hanno raccontato l'episodio sui social, l'auto è rimasta bloccata e l'uomo ha provato ad andare avanti. Nella vettura c'erano la moglie e un bambino, i manifestanti l'hanno circondata e hanno cominciato a prenderla a calci. La donna sarebbe stata presa dal panico e il marito ha accelerato. Fonti della tv BFM riferiscono che ci sono 4 feriti non gravi.

TENSIONE A PARIGI

Scontri a Parigi, all'altezza della spianata degli Invalides, dove il corteo, sceso per le strade di Parigi per il 14° sabato consecutivo, è stato bloccato dalla polizia. Gruppi di black bloc hanno preso l'iniziativa lanciando oggetti contro la polizia, le forze dell'ordine hanno lanciato dei lacrimogeni. Decisa l'evacuazione per motivi di sicurezza dell'intera spianata, a poche decine di metri dalla Tour Eiffel. In precedenza, lungo il percorso, c'erano stati incendi di cassonetti e, sul boulevard Saint-Michel, la devastazione di un piccolo supermercato.

