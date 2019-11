«Gibilterra fa parte della Spagna»: programma tv per bambini sotto accusa. «È diseducativo, la storia che insegna è sbagliata»

CBeebies

Lunedì 18 Novembre 2019, 10:35

Dovrebbe, ma- il canale delladedicato ai più piccoli - è ora accusato di divulgare inesattezze. Come riporta il Telegraph, in uno degli episoditerritorio britannico d'oltremare, è stato annesso erroneamente alla ben più vicina. Anche lì, dove nella mitologia erano poste le colonne d'Ercole e dove il mondo conosciuto finiva, vivono i 'sudditi' di sua MaestàNell'episodio di "trasmesso a luglio, gli esploratori animativengono informati della rotta migratoria degli uccelli dall'Europa all'Africa. Una voce fuori campo dice che i personaggi dell'animazione si stanno dirigendo verso loche confina sia con la Spagna che con Gibilterra, per vedere uno stormo di cicogne librarsi in volo. Più tardi si sente dire che stanno volando «dalla Spagna all'Africa», senza fare distinzioni tra Spagna e Gibilterra.Le popolazioni dei Territori britannici d'oltremare hanno criticato la BBC per aver riscritto la storia e la geografia.portavoce dell'ente benefico, ha dichiarato: «Siamo delusi dal sentire che la BBC, che è un'emittente britannica di servizio pubblico, non è riuscita a identificare la Rocca di Gibilterra come parte integrante della nostra famiglia britannica. Ha abbassato la guardia e fallito nell'educare la prossima generazione». La BBC, contattata da The Telegraph, ha rifiutato di commentare quanto accaduto.La Gran Bretagna ha 14 territori d'oltremare, tra cuI cittadini di questi territori sono in possesso di un passaporto britannico e hanno diritto all'assistenza consolare. Gibilterra, conosciuta dai locali come "La Rocca", è una penisola attaccata al sud della Spagna e ha una popolazione di circa 30.000 abitanti e un primo ministro diverso da quello britannico.Fu ceduta dalla Spagna allanel 1713, ai sensi del Trattato di Utrecht, ed è stata riclassificata da "colonia della corona" a "territorio britannico d'oltremare" nel 2002. Proprio all'inizio del nuovo millennio i residenti di Gibilterra hanno respinto con un referendum la sovranità condivisa con la Spagna. La recenteha rimesso nuovamente a rischio la sua appartenenza alla Gran Bretagna inasprendo un conflitto politico secolare.Il, invece, è stato lanciato nel 2002 ed è gestito dalla BBC. Rivolto a bambini fino a sei anni, trasmette animazioni, spettacoli dal vivo per 13 ore al giorno. Go Jetters è in esecuzione dal 2015 ed è ora alla sua terza serie.