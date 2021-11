Giappone, il treno arriva in ritardo di un minuto: decurtato lo stipendio al macchinista

Che in Giappone i treni siano sempre in orario è una certezza. E anche che i ritardi, anche se minimi, si pagano. In questo caso, però, il macchinista che ha tardato di 1 minuto non ha preso bene la multa ricevuta. Un minuto di ritardo è una vera e propria «vergogna» per il sistema ferroviario giapponese, famoso per la puntualità, e lo stipendio del macchinista è stato decurtato.

Leggi anche > Vende azioni a mille dollari e le ricompra a 6: il colpaccio di Elon Musk. Ecco come ha fatto

L'episodio è accaduto nel 2020, a causa di un contrattempo il suo treno ha tardato di un minuto e dal suo stipendio sono stati decurtati 56 yen, ovvero 43 centesimi di euro. L'uomo, multato dalla West Japa Railway, adesso ha chiesto 2,2 milioni di yen (17mila euro) di risarcimento per danni psicologici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA