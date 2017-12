Segregata in uno sgabuzzino dai genitori per 15 anni, muore congelata a 33 anni

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una donna di 33 anni èassiderata dopo aver passato gli ultimi 15 anniin uno sgabuzzino privo di riscaldamento nella casa dei genitori. Sono stati proprio loro ad aver ammesso di aver confinato la figlia, che al momento della morte pesava appena 19 chilogrammi,nell'angusto spazio di appena 3 metri quadrati quando la ragazza aveva circa 16 o 17 anni, poiché a causa di problemi mentali era divenuta violenta. I due sono stati arrestati dopo aver denunciato la morte della figlia alla polizia giapponese.Per assicurarsi che la reclusione della figlia non venisse scoperta, il padre 55enne e la madre 53enne avevano installato una decina di telecamere di sicurezza attorno alla loro casa di Osaka.I due avevano costruito all'interno della casa una stanzetta apposita per la figlia, la cui porta poteva essere aperta solamente dall'esterno. La stanzetta era attrezzata con una toilette rudimentale e un rubinetto, utilizzato dalla donna per bere.