Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TOKIO - Un nuovo record per le temperature in, che hanno raggiunto i 41,1° C in un'ondata dimortale che ha causato dozzine di vite.Secondo la Japan Meteorological Agency, come riporta L’Independent, la temperatura che è stata registrata nella città di Kumagaya, città a nord-ovest di Tokyo, ha battuto il record precedente, segnato nell’agosto 2013, di 41° C a Kochi.Le autorità, preoccupate per la situazione, raccomandano ai cittadini di rimanere a casa e utilizzare, laddove possibile, l’aria condizionata.L'ondata di caldo non si è limitata solo al Giappone, ma ha investito anche la Corea del sud, in particolare la città di Gangneung, dove la colonnina di mercurio segnava 31° C alle 6e45 del mattino.I meteorologi prevedono altri picchi, ma la guerra alle alte temperature conta già una dozzina di vittime e centinaia di persone trasportate nelle strutture sanitarie per i sintomi da colpo di caldo.L’ondata meteo la scorsa settimana ha portato molti cittadini di Tokio a mettere in discussione l’organizzazione per le Olimpiadi del 2010, che si terranno fra luglio e agosto, quando il termometro potrebbe superare i 35° C. Nel 1964, le competizioni si tennero in ottobre, principalmente per evitare il caldo torrido, ma ai tempi nno c'erano ancora i contratti con tv e sponsor a dettare i tempi. Durante una visita a Tokyo la scorsa settimana, John Coates, a capo di una squadra ispettiva del Comitato olimpico internazionale, ha riconosciuto che il caldo sarà una grande sfida per gli organizzatori: “Siamo consapevoli che dobbiamo prepararci – ha fatto sapere in una conferenza stampa - Ma non siamo il primo paese ad ospitare i giochi in condizioni di caldo estremo, è una naturale conseguenza di essere in luglio e agosto".