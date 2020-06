La app anti-Covid «dà i numeri», il Giappone la ferma per una settimana. Ecco cosa sta succedendo

La app

l'app di tracciamento dei contatti accetta e registra codici non ufficiali, non emessi dal ministero della Sanità come ha spiegato il ministro Katsunobu Kato citato dall'agenzia Kyodo.L'app di tracciamento dei contatti, disponibile da venerdì scorso, funziona con l'impiego del Bluetooth ed è stata scaricata 3,71 milioni di volte. Dovrebbe accettare solo i codici assegnati dalle strutture sanitarie alle persone che sono risultate positive ai test per il Covid-19 e allertare chi l'ha installata in caso di contatto a meno di un metro di distanza o meno e per più di 15 minuti con un paziente positivo al coronavirus.La app non richiede i dati personali, e i dati con le informazioni (anonime) sui singoli utenti dovrebbero essere cancellati dopo 14 giorni. Adesso il ministero - convinto che sinora non ci siano stati falsi allarmi - ha fermato il sistema di notifiche della app e di uso dei codici, promettendo i necessari aggiornamenti entro pochi giorni. ​Il governo ha promesso di risolvere il problema nell'arco di una settimana.