Giappone, affonda un battello turistico: almeno 10 morti

Tragedia in Giappone, dove un battello turistico è affondato ieri mattina, al largo dell'isola di Hokkaido. Almeno dieci le vittime accertate, anche se il bilancio è ancora solo momentaneo.

Era stato il comandante del battello Kazu 1 a lanciare l'allarme, dicendo che stava affondando, al largo della penisola di Shiretoko, un sito naturale protetto dall'Unesco. Gli elicotteri di soccorso, che sono arrivati sul posto circa 4 ore dopo la perdita di contatto, hanno pattugliato le acque alla ricerca del relitto e degli occupanti. A bordo del battello c'erano 26 persone, con le ricerche che durano da oltre un giorno in una zona dove la temperatura scende sotto zero di notte e che di giorno non supera i 4-5°C.

La guardia costiera ha recuperato quattro persone, altre quattro sono state tratte in salvo con un elicottero della Polizia, mentre un'altra persona è stata recuperata dal mare lungo la frastagliata linea di costa. Sono stati tutti trasportati in ospedale. Sono 10 le vittime confermate del naufragio del battello.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 16:14

