Gianluca Conte, chi è il tiktoker da 12 milioni di follower e perché la sua cucina italoamericana è un successo social

di Morgana Sgariglia

«Buon appetito, Betch!» esclama in un video TikTok Gianluca Conte, 24 anni, influencer italoamericano, che sta avendo successo grazie ad una rivisitazione statunitense della cucina italiana. Il 30 aprile ha pubblicato in Usa il suo primo libro di ricette, «Italian/American». Con più di 12 milioni di followers sul social cinese, è diventato famoso grazie ai suoi video «cotti e mangiati» dove cucina in modo focoso, schiaffando tutti gli ingredienti in pentola, ma soprattutto cucinando a torso nudo e bicipiti ben in vista dietro a un grembiule da cucina.

Conte è un fenomeno social che tracanna dalla bottiglia dell'olio o del vino, fa strani connubi (il condimento della carbonara insieme a quello dell'amatriciana, uno su tutti) ma fa scoprire anche all'America piatti semplici come gli spaghetti con le vongole, quelli cacio e pepe o una bella lasagna (con le sfoglie di pasta già pronte).

La sua storia

Il suo account si chiama itsqcp, dove Qcp sta per «Queen City Prince» (il principe di Queen City), in riferimento al titolo «Queen City» della città di Charlotte, nella Carolina del Nord, da dove proviene.

Lavorava nei ristoranti di famiglia quando ha pubblicato il suo primo video «Se il Jersey Shore avesse uno spettacolo di cucina», poi ha creato la serie «The Angry New Jersey Cooking Show», ed è stato il suo video sulle fettuccine Alfredo con pollo a fare il botto, con oltre 5 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Grazie al suo lavoro, ha ottenuto anche contratti per fare il modello (tra gli altri, ha sponsorizzato i boxer di Alexander Wang) e le donne con cui esce gli chiedono spesso di cucinare per loro. Prima di diventare cuoco a tempo pieno, faceva il rapper con il nome di Burnboi sul suo profilo SoundCloud.

La collaborazione con gli influencer di cucina italiani

Per promuovere il libro anche con influencer italiani ha unito le forze con Chef Max Mariola, Cucina con Ruben, Spicy Moustache, che per l'occasione hanno cucinato a petto nudo in suo onore. Ha preparato piatti anche da solo in un appartamento con terrazza vista Colosseo. In un video si cimenta a parlare in italiano e ci tiene a precisare ai suoi amici americani che «bruschetta» si pronuncia «bruscketta», non «bruscetta», come dicono molti anglofoni.

Nel suo libro le ricette richiamano il patrimonio culinario campano, in particolare Ischia, e quello di altre regioni italiane mescolato con la cucina americana, dal fare la pasta a mano a preparare la parmigiana al pollo (che, a quanto pare, è una delle carni preferite di Conte).

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA