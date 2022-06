Orrore in Germania dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in una scuola elementare e ha ferito una donna ed una bambina di 7 anni. Accade a Esslingen, nel Baden-Württemberg, secondo quanto riportano alcuni media tedeschi tra cui la Bild. L'autore del gesto si è poi date alla fuga: donna e bambina, ferite in modo grave, sono state portate in ospedale.

Derzeit läuft in #Esslingen ein Polizeieinsatz nach einem Körperverletzungsdelikt. Wir informieren unter #RT10jun auf diesem Kanal. pic.twitter.com/MYGglFm7VE — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) June 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 13:10

