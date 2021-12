Un uomo e due bambini trovati morti in casa: ferita una donna. Giallo in Germania

Orrore in Germania dove un uomo e due bambini di 11 e 13 anni sono stati trovati morti in un appartamento nei pressi di Amburgo: sul posto, nella località di Glinde, è stata trovata anche una donna, gravemente ferita. L'uomo aveva 44 anni e non è sopravvissuto, nonostante un tentativo di rianimazione compiuto dai sanitari sul luogo, mentre la donna ferita è una 38enne.

Gli inquirenti indagano per omicidio: stando alla procura che si occupa del caso si tratterebbe di un dramma familiare, ma gli inquirenti non hanno chiarito se il quarantaquattrenne fosse il padre dei bambini e di che nazionalità fossero, così come non è chiaro se a sua volta la donna ferita sia la mamma dei due bambini morti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA