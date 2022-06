Germania, uomo armato di coltello irrompe in università: 4 feriti, uno è grave

Un uomo armato di coltello ha ferito quattro persone in un campus universitario in Germania, ad Hamm-Lippstadt, nel Nordreno-Vestfalia. L'aggressore, un 34enne, è stato bloccato da alcuni studenti e consegnato alla polizia. Tre donne e un uomo sono rimasti feriti. In un caso le condizioni erano talmente gravi da aver richiesto l'intervento sul posto di un elicottero. Sul fatto, avvenuto intorno alle 15.30, indaga la polizia.

Germania choc, uomo armato di coltello irrompe in una scuola elementare e ferisce una donna e una bambina

Un altro caso di violenza in Germania nel giro di poche ore. Stamani un uomo armato è entrato in una scuola elementare ferendo una donna e una bambina. E' successo a Esslingen, nel Baden-Württemberg. L'autore del gesto si è poi date alla fuga. Ieri invece a Berlino un'auto è piombata sulla folla uccidendo un'insegnante che stava camminando con un gruppo di studenti. I feriti sono stati otto mentre è stato fermato l'autista, un 29enne di origini armene.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 19:15

