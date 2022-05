Germania, terrore in una scuola: colpi d'arma da fuoco e almeno un ferito

Mattinata di terrore in una scuola di Bremerhaven, in Germania. La cittadina a nord della Germania si è svegliata udendo colpi di arma da fuoco esplosi all'interno dell'istituto. Una persona, che non è uno studente, è rimasta ferita in modo grave ed è attualmente ricoverata in ospedale, ha riferito in un comunicato la polizia di Bremerhaven. Il presunto autore dell'aggressione è stato identificato e fermato dagli agenti.

Leggi anche > Ucraina, l'inferno delle popolazioni nei territori occupati. «Già 200 denunce di stupri, e in 60 casi sono minorenni»

Aktuell gibt es einen größeren #Polizeieinsatz in der Bremerhavener Innenstadt. Details dazu wird die #Polizei #Bremerhaven später bekanntgeben.



Bitte meiden Sie den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen. pic.twitter.com/rdLy1odfzi — Polizei Bremerhaven (@PolizeiBhv) May 19, 2022

Gli studenti, secondo i media locali, sono chiusi nelle classi con gli insegnanti. Ad aver allertato la polizia è stata una ragazza che si trovava in bagno e che ha sentito gli spari. In precedenza, la polizia di Bremerhaven aveva confermato che è in corso un'ampia operazione nel centro della città, chiedendo ai cittadini di evitare la piazza Martin Donandt e le strade circostanti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA