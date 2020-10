Germania, morto il vicepresidente del Parlamento Thomas Oppermann: aveva 66 anni

Politica in lutto in Germania per la morte di Thomas Oppermann: il vicepresidente del Bundestag, il Parlamento tedesco, aveva 66 anni ed è stato stroncato da un malore questa mattina. La scorsa settimana era stato a Roma per una visita istituzionale.





Thomas Oppermann, esponente del Partito socialdemocratico tedesco, ha accusato un malore improvviso durante un servizio con l'emittente televisiva Zdf. Inutile la corsa in ospedale: Thomas Oppermann è deceduto poco dopo l'arrivo in ambulanza. A fine agosto aveva annunciato che non si sarebbe candidato alle prossime elezioni.

