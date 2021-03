Germania, Merkel annulla il lockdown rafforzato di Pasqua «E' stato un mio errore»

«È un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo». Lo ha detto Angela Merkel in uno statement tenuto subito dopo la conferenza blitz fra Stato e Regioni durante la quale ha annullato il super lockdown dei giorni di Pasqua. «So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine», ha aggiunto la cancelliera.

Angela Merkel ha quindi confermato di voler revocare la decisione di giorni di pausa (cosiddetti 'Ruhetagè) previsti oltre i festivi ordinari a cavallo di Pasqua: «Non andranno in vigore», ha affermato in uno statement. La decisione presa nel summit di due giorni fa non è infatti «realizzabile in poco tempo». La cancelliera ha sottolineato che si è trattato di un suo errore, affermando però anche che «è stato fatto per una buona ragione e cioè quella di frenare la terza ondata e far tornare indietro la curva dei contagi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA