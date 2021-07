Potrebbero essere 1.300 le persone disperse dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania e provocato la morte di almeno 81 cittadini. Lo sostiene il tabloid tedesco Bild. La zona con il più alto numero di abitanti non ancora rintracciati sarebbe quella di Ahrweiler. Tuttavia, un portavoce dell'amministrazione locale ha spiegato che il maltempo ha causato diversi problemi alla rete di telefonia mobile e quindi è stato impossibile contattare molte persone.

«Moltissime persone sono scappate senza poter prendere il loro cellulare», «e quindi non tutti coloro che si trovano in emergenza in queste ore sono state nelle condizioni di farsi vive», ha inoltre spiegato il sindaco di Treviri Wolfram Leibe, in conferenza stampa con la presidente del Land della Renania Palatinato Malu Dreyer. Una testimonianza importante considerato l'altissimo numero di dispersi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA