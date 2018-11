Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ecco cosa resta della mia casa a»., l'attore americano, mostra su Instagram le macerie della sua villa in California devastata dagli incendi che in quello stato hanno già fatto 31 vittime e 228 i dispersi.Nel filmato si vede un auto bruciata, fumo, fuliggine: «E' straziante», ripete l'attore.Le fiamme hanno invaso tutto, anche le zone abitate dalle star, costretti alla fuga. Da Orlando Bloom a Guillermo del Toro in tanti hanno raccontato le evacuazioni dalle loro case avvolte dalle fiamme.Sono tornato nella mia casa dopo l’evacuazione. È un momento straziante per tutta la California», dicee poi aggiunge il ringraziamento al «coraggio, allo spirito e al sacrificio dei vigili del fuoco. Sostenete questi uomini e queste donne coraggiosi».